Lega, Giuseppe Basini: "Inutile pensare al voto, dobbiamo far cadere il governo con i centristi Renzi e Calenda"

“Dobbiamo far cadere questo governo dialogando con i centristi, la sinistra moderata di Matteo Renzi, di Carlo Calenda, i grillini eterodossi. È inutile pensare solo al voto che non arriverà”. Questa è la confidenza che il leghista Giuseppe Basini ha reso ad Augusto Minzolini, che nell’edizione odierna de Il Giornale analizza il caso di Matteo Salvini. Il quale non cambia strategia: appena un anno fa si lanciò in una crisi di governo agognando il voto che gli avrebbe consegnato Palazzo Chigi, se non fosse che Renzi gli ha messo i bastoni tra le ruote, riuscendo ad unire Pd e M5s in una nuova maggioranza a supporto di Giuseppe Conte.

Un anno dopo il segretario del Carroccio punta sempre e comunque alle elezioni, ma ormai è chiaro a tutti che non ci saranno e che la legislatura arriverà al 2023, salvo cataclismi. In più secondo Minzolini con l’atteggiamento sull’Europa Salvini si è autoescluso dal governo: un limite, quello legato alla questione europea, che viene rimarcato anche all’interno della Lega. “Il nostro retroterra - ha dichiarato Emanuele Cestari a Il Giornale - sono le piccole e le medie imprese che vogliono partecipare al rilancio del paese, vogliono usufruire dei 209 miliardi della Ue. Invece noi siamo fuori, a chiedere elezioni che non ci saranno. Intanto i forzasti hanno fatto incetta di vicepresidenze nelle commissioni parlamentari: già sono d’accordo con gli altri”.

