Sondaggio Ghisleri, l'assicurazione di Matteo Salvini: "I voti che perde vanno a Giorgia Meloni"

Alessandra Ghisleri è intervenuta a L’aria che tira per commentare il sondaggio condotto da Euromedia Research sulle intenzioni di voto. A regnare al momento è un “forte stallo”, testimoniato dal fatto che in due settimane le percentuali dell’area di centrodestra e di quella del governo sono variate di appena 0,6 punti: la differenza è che l’opposizione li ha guadagnati, mentre la maggioranza li ha persi, aumentando sensibilmente il divario. I dati più interessanti sono quelli legati ai singoli partiti, con la Lega che in due settimane ha perso 1,6 punti ed è scesa al 24,9%.

Matteo Salvini ha una sorta di assicurazione proprio nella forza della coalizione: “I voti che perde vanno a Giorgia Meloni o a Silvio Berlusconi - ha spiegato la Ghisleri - quindi rimangono all’interno del centrodestra”. Diverso, invece, il discorso per i giallorossi e in particolare per il M5s, che non riesce più ad andare oltre il 16% ed è tallonato da Fdi: “I grillini pagano il fatto di non essere coerenti - ha evidenziato la direttrice di Euromedia Research - di avere tante correnti e nessun leader carismatico presente. Hanno diversi riferimenti ma non una politica con una direzione unica”. Per la Ghisleri il dato più importante che emerge dalle intenzioni di voto è però un altro: “Il 40% delle persone è indeciso e non sa verso quale partito orientarsi proprio per mancanza di scelte e programmi chiari”.

