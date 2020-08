Recovery Fund, Sergio Battelli: "Mai nascosto di avere la terza media, mi sono fermato per un grave problema di salute"

08 agosto 2020 a

Sergio Battelli, il grillino riconfermato alla presidenza della Commissione per le politiche dell'Ue alla Camera, replica alle polemiche che lo hanno visto protagonista. Il pentastellato vanta infatti la terza media. Un dettaglio che non è passato inosservato a Dagospia che immediatamente ha notato come possa un deputato che "ha come unica esperienza l'aver fatto il commesso in un negozio di animali" gestire il Recovery Fund. "Mi scrivete in tantissimi per avvisarmi ed esprimermi solidarietà per articolacci, post social e commenti pieni di insulti che stanno circolando in queste ore e che mi riguardano. Vi ringrazio e vi abbraccio virtualmente. Io, come nel mio stile, ’guardo e passò perché a questi attacchi che riemergono ogni volta che vengo eletto - eletto non nominato - sono abituato. È successo con il ruolo di tesoriere e poi con quello di presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera. Sapete perché guardo avanti senza prendermela troppo? Perché in ballo c’è una partita troppo importante per il futuro dell’Europa e degli Stati membri alle prese con la peggior crisi dal Dopoguerra".

Così il pentastellato ha voluto rompere il silenzio. Battelli non ha affatto smentito il suo curriculum (visto che già in passato si era giustificato per la terza media), ma si è solo limitato a precisare: "Dire che è tutto nelle mie mani mi lusinga ma è un’enorme fake news". E ancora: "Non ho mai nascosto di non aver terminato la scuola superiore (mi sono fermato al quarto anno) per un grave problema di salute". Il grillino infatti assicura che a gestire i 208 miliardi dell'Europa e destinati all'Italia sarà un organo collegiale. Se lo dice lui.

