Matteo Salvini umilia i comunisti in piazza: "Trova le differenze", occhio a questa foto

Strano ma vero: il partito comunista esiste ancora. Una sorta di riserva indiana, per nostra fortuna. Pochi e sparuti militanti, almeno stando a quanto messo in evidenza da una foto, o meglio un fotomontaggio, rilanciato sui social di Matteo Salvini. Alla faccia di tutti quelli che danno la Lega in crisi. Il presupposto è l'appuntamento elettorale tenuto da Salvini ad Empoli, in Toscana, in vista delle regionali di settembre e a sostengo di Susanna Ceccardi. Per l'ex ministro dell'inferno, un clamoroso bagno di folla, così come dimostra la parte bassa del fotomontaggio in questione che potete vedere qui sotto. E sopra, ecco il presidio in piazza del partito comunista: in totale si contano sei manifestanti, compresa la ragazza al microfono. Salvini, rilanciando le immagini, commenta: "Trova le differenze. Siamo sulla strada giusta, non si molla!", conclude il leghista.

