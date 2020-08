Furbetti del bonus, fonti parlamentari: solo tre hanno preso i soldi, agli altri due rifiutata l'erogazione

10 agosto 2020 a

Fermi tutti. Mentre continua la "caccia grossa" ai cinque furbetti del bonus Inps in Parlamento, proprio fonti parlamentari citate dall'Ansa ridimensionano, parzialmente, la vicenda. Si apprende che i deputati che avrebbero effettivamente ricevuto il bonus sarebbero tre, non cinque. Due dei cinque di cui si parla, infatti, si sarebbero visti rifiutare l'erogazione del denaro destinati agli autonomi. E ancora, le medesime fonti parlamentari aggiungono che si tratterebbe di due esponenti della Lega e di un grillino. Insomma, nella lista di chi ha beneficiato del bonus Inps non ci sarebbe nessun esponente di Italia Viva, così come tuonava qualche ora fa Ettore Rosato, esponente di spicco del partito di Matteo Renzi. Resta da comprendere se un esponente di IV abbia chiesto e non ottenuto il bonus: nei fatti, cambierebbe davvero poco.

