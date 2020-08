Matteo Salvini all'attacco di Tridico: "Perché la cassa integrazione non è ancora stata pagata e il bonus ai parlamentari sì?"

12 agosto 2020 a

Matteo Salvini picchia duro contro Pasquale Tridico: "Mi domando come la dirigenza dell'INPS che ancora non ha pagato cassa integrazione o i 600 euro a tanti italiani, li abbia pagati a dei parlamentari. Detto questo, chi sbaglia paga. Io guardo in casa mia, chi ha richiesto senza averne un fondato motivo, viene sospeso e non viene ricandidato. È un segnale di rispetto". Una posizione, quella espressa dal leader della Lega ad Agorà, la trasmissione di Rai 3, che va di pari passo con quella di Luca Zaia.

Non solo, l'ex ministro riserba critiche anche all'esecutivo targato Pd-M5s: "Ogni tipo di taglio di tasse, ovunque in Italia, se diventa un fatto, mi convince. Il problema che questo è solo il governo delle chiacchiere e degli annunci". Basta vedere l'operato della grillina Lucia Azzolina: "Abbiamo un ministro della Scuola che sta pensando di mandare i bimbi a lezione nei B&B, che sta comprando banchi a rotelle e vuole dividere i nostri figli col plexiglas. Siamo in mano a gente così, mi si conceda un po' di diffidenza".

