Paola Taverna, il video degli insulti al Pd prima di arrivare al governo: "Mafiosi, mer**, dovete morire"

12 agosto 2020

a

a

Un solo video basta a Fratelli d'Italia per smascherare la fame di poltrone del Movimento 5 Stelle. Su Twitter appare un filmato in cui si vede Paola Taverna, la senatrice pentastellata, rinnegare se stessa. "Vorrei rettificare Il Corriere della Sera - grida dal palco di una kermesse a Cinque Stelle -, perché mi hanno detto che ha scritto che mi sono girata dalla parte del Partito democratico e ho detto 'zozzoni'". E ancora: "Vi immaginate che io dico 'zozzoni'? No, rettifichiamo, gli ho detto 'mafiosi, schifosi, siete delle mer**, ve ne dovete andare, dovete morire". E pensare che ora la Taverna va a braccetto con i dem. "Dagli insulti al governo M5S-PD - non può fare a meno di notare il partito di Giorgia Meloni - quando l'amore per la poltrona supera ogni ostacolo".

