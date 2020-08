Luca Zaia, i sondaggi lo riconfermano governatore del Veneto: la lista di Matteo Salvini doppiata

13 agosto 2020 a

Si scaldano gli animi in vista delle Regionali. In Veneto la vittoria di Luca Zaia è data per scontata, anche se in questi giorni qualche dissidio mina la Lega. Al Doge infatti è arrivato un vero e proprio diktat da via Bellerio. Secondo quanto svela Il Giorno i componenti della sua giunta Zaia e il capogruppo in Regione si devono candidare sotto le insegne della Liga, non nelle liste 'Zaia presidente', che sono ben due. Il motivo, secondo il quotidiano, sarebbe il timore di Matteo Salvini di vedere la lista della sua Lega (in Veneto 'Liga') schiacciata, svuotata, dalla lista 'pro-Zaia' che potrebbe anche doppiarla.

Stando ai sondaggi la lista Zaia è quotata al 36-38 per cento, mentre quella ufficiale della Liga non oltre il 18-20. Sette veneti su dieci (68-72 per cento) sono infatti pronti a incoronarlo di nuovo presidente di Regione. Insomma, un risultato da record.

