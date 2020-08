Matteo Salvini contro il Pd: "In Toscana prima i francesi". L'accordo con At sul trasporto regionale

14 agosto 2020 a

La Regione Toscana guidata dal governatore Enrico Rossi di centrosinistra trova l'accordo con i francesi di At a cui viene affidata la gestione del trasporto pubblico regionale. E Matteo Salvini non la prende bene: "Mentre Pd e 5Stelle cercano di firmare l’ennesimo accordo per salvare le loro poltrone, in Toscana il centrosinistra sigla l’intesa per affidare il trasporto pubblico regionale ai francesi - attacca il leader della Lega -. È un affare da 4 miliardi già oggetto di inchieste e indagini: possibile non ci fossero imprenditori e aziende toscane o italiane in grado di gestire il trasporto pubblico? La Lega è orgogliosa di dire: prima i toscani e prima gli italiani. Il Pd risponde con prima le poltrone e prima i francesi". Il 20 settembre la Lega e il centrodestra sfideranno alle elezioni regionali il centrosinistra contrapponendo al candidato Eugenio Giani la leghista Susanna Ceccardi.

