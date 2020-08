Pd e M5s fanno la pace e chiudono le cause aperte tra di loro proprio mentre si votava su Rousseau

Enrico Paoli 14 agosto 2020 a

All'apparenza sembra un dettaglio. «Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico», scrivono in una nota congiunta Pd e 5 Stelle. E invece si tratta di sostanza.

"Il Pd non sosterrà mai la Raggi". Il M5s apre e Zingaretti li frega: maggioranza in tilt

Anzi, del primo passo verso la sminatura del percorso che mira a rendere strutturale l'alleanza fra i due partiti. Perché all'orizzonte non c'è solo il referendum e la difficile partita delle regionali, ma c'è, soprattutto da trovare la quadra per le prossime amministrative. A partire da Roma, la pedina fondamentale dell'intero domino, che la l'eventuale ricandidatura di Virginia Raggi apre la strada a nuovi scenari. E la pace siglata in tribunale vuol dire dialogo aperto nelle segreterie politiche e nelle conventicole elettorali.

