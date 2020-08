Giuseppe Conte incontra Sansa al bar dopo la cerimonia per le vittime del Ponte Morandi, ira di Toti: "Campagna elettorale"

15 agosto 2020 a

Non è trascorso molto prima che il fatto sollevasse la polemica. Stiamo parlando dell'incontro tra Giuseppe Conte e Ferruccio Sansa. Il presidente del Consiglio, che tutto è tranne che super partes ha incontrato il candidato alla presidenza della Liguria per la coalizione Pd-Movimento 5 Stelle. Il premier ha colto l'occasione di trovarsi a Genova per la cerimonia di commemorazione delle vittime del Ponte Morandi.

I due si sono visti in un bar, nelle vicinanze del luogo della tragedia, scatenando l'indignazione di tutti. Giovanni Toti compreso: "Questa è campagna elettorale - ha tuonato lo sfidante della firma del Fatto Quotidiano, nonché attuale governatore della Regione -. Una vergogna e una mancanza di rispetto verso questa giornata".

