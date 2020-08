Franco Bechis e la prima pagina epocale del Tempo: "M5s-Pd, è caduto il muro di Bibbiano"

15 agosto 2020 a

"È caduto il muro di Bibbiano". Una sola frase basta al Tempo per denunciare la farsa targata Pd-Movimento 5 Stelle. Il quotidiano diretto da Franco Bechis apre in prima pagina nella giornata di Ferragosto con il "matrimonio combinato". Un po' come quando cadde il muro di Berlino e riunì le fazioni Est-Ovest. Tutto, a detta di Francesco Storace, è andato secondo il copione: i grillini hanno dato il via libera su Rousseau al limite del secondo mandato e hanno dato l'ok alle alleanze. D'altronde, riassume il vicedirettore vicario del quotidiano romano, "per il potere questo ed altro".

E poco importa se fino all'altroieri le due forze politiche si facevano la guerra. Ormai i tempi in cui Luigi Di Maio gridava al "mai alleanze con il partito di Bibbiano che rubava bambini con l'elettroshock", sono finiti.

