Affari Tuoi, "vi chiedo scusa": Herbert imbarazza De Martino

Andrea dell’Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo, su Rai 1. Insieme a lui in studio il fratello Paolo. I due hanno giocato con il pacco numero 12. Il concorrente ha raccontato che viene da Modena e che nella vita fa il bartender. "Mi sono laureato in ingegneria elettronica, ho iniziato a lavorare come ingegnere, poi all'improvviso sono impazzito e mi sono detto 'perché non riapriamo un bar storico di famiglia?'". Paolo invece, 55 anni, ha detto che lavora nel settore metalmeccanico ma è anche socio del fratello nel locale.

Dopo la presentazione della new entry della Sardegna, è stata la volta anche di Herbert, ormai presenza fissa nel programma. "Buonasera, Herbert Ballerina da Campobasso, io insegno ginnastica a Cuba. Faccio pilates dei Caraibi". "Vi chiedo scusa umilmente", ha replicato De Martino, commentando la battuta.