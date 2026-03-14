Affari Tuoi, "vi chiedo scusa": Herbert imbarazza De Martino

Andrea dell’Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo, su Rai 1. Insieme a lui in studio il fratello Paolo. I due hanno giocato con il pacco numero 12. Il concorrente ha raccontato che viene da Modena e che nella vita fa il bartender. "Mi sono laureato in ingegneria elettronica, ho iniziato a lavorare come ingegnere, poi all'improvviso sono impazzito e mi sono detto 'perché non riapriamo un bar storico di famiglia?'". Paolo invece, 55 anni, ha detto che lavora nel settore metalmeccanico ma è anche socio del fratello nel locale.
Dopo la presentazione della new entry della Sardegna, è stata la volta anche di Herbert, ormai presenza fissa nel programma. "Buonasera, Herbert Ballerina da Campobasso, io insegno ginnastica a Cuba. Faccio pilates dei Caraibi". "Vi chiedo scusa umilmente", ha replicato De Martino, commentando la battuta.
Stefano De Martino, rumors clamorosi: Belen ed Emma...Neanche il tempo di renderci conto della fine di Sanremo 2026 che già dobbiamo fare i conti con la prossima edizi...
Poi il momento "invenzione" di Herbert, che ha spiegato: "Oggi un'invenzione per la sicurezza marittima. Quando facciamo le vacanze nei paesi caldi, tipo Maldive, Australia, cosa succede? Lì quando ti vai a fare il bagno hai sempre paura perché c'è il pescecane che a volte morde forte, allora io ho inventato il cane pesce... Tu questo te lo porti in acqua, quando arriva il pescecane, lui abbaia, ti avvisa e tu scappi". "Stendiamo un velo pietoso", ha commentato ancora il conduttore.