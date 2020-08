Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte inseme al convegno della Dc: "A entrambi interessa un nuovo centro"

15 agosto 2020 a

Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte sembrano avere la stessa ambizione politica: far parte di un nuovo centro democratico distante da populismo e sovranismo e che si ispiri ai valori dell’ex Democrazia Cristiana, quella di Alcide De Gasperi e Aldo Moro. Il premier e il leader forzista parteciperanno al convegno annuale della Dc, come annunciato da Gianfranco Rotondi. “Il fatto che entrambi saranno presenti può significare che ad entrambi interessa il progetto di un nuovo contenitore di centro”, è la teoria dei vertici del Movimento sudisti italiani, che pure saranno presenti all’evento. “Berlusconi - continuano - ha capito che Forza Italia non ha futuro nell’alleanza con le destre e Conte ha compreso di aver bisogno di una ‘casa’ che lo rappresenti, quella della democrazia, a lui tanto cara”. È davvero così? Lo scopriremo a settembre, quando avverrà il convegno che gli ex Dc sperano rappresenti un nuovo inizio. Di certo c’è che il premier e il Cav hanno iniziato a dialogare ormai da tempo, anche senza intermediari, quindi la prospettiva di vederli impegnati insieme nel progetto di un nuovo contenitore di centro non sembra poi così assurda.

