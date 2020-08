Giuseppe Conte e Olivia Paladino, indiscreto Dagospia: "Ecco perché è andato in Puglia con borsetta e fidanzata". Il premier ha paura?

17 agosto 2020 a

Il patto elettorale tra Pd e M5s "è come lo yogurt, ha la data di scadenza". Dagospia non crede alla tenuta della "saldatura" giallorossa, anche perché Grillo e Di Maio hanno piani differenti rispetto a quelli di Zingaretti e Conte. Ad esempio per Roma: "Conte e Bettini avevano anche trovato l'accordo per Roma sul nome di Morassut visto che Zingaretti non poteva accettare un altro mandato della Raggi, e così Grillo e Di Maio hanno rotto le uova nel paniere dell'inciucio riproponendo l'improponibile Virginia, scrive Dago). Ma la partita vera si gioca alle regionali di settembre, e il 21 il castello di carta messo in piedi dal voto sulla piattaforma di Rousseau. Dipenderà tutto da 2 risultati: Toscana e Puglia, dove Michele Emiliano "lotta sul filo del rasoio", nota ancora il retroscena di Dagospia. Che aggiunge: "Per questo Conte è andato in Puglia con la borsetta e la fidanzata. Ma non ha capito un dettaglio: la gente non vota per Fitto ma vota contro Emiliano perché a molti sta sul gozzo". Auguri

