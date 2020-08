Giuseppe Conte regala 500 euro "di tasca propria" a due sposini cechi derubati sul Gargano

19 agosto 2020 a

Un gentile regalino: 500 euro, da Giuseppe Conte in persona. Mentre migliaia di italiani hanno aspettato mesi prima di ricevere i soldi della cassa integrazione per l'emergenza coronavirus, è andata decisamente meglio a due sposini cechi, Zdeneck e Camilla, in luna di miele nel Gargano. Come riporta il Tempo, ai due sono stati rubati soldi e documenti qualche giorno fa mentre stavano scattando alcune fotografie al tramonto a Torre Mileto, stazione balneare di San Nicandro Garganico.

Una disavventura che ha intenerito il premier, foggiano di Volturara Appula. A quel punto all'hotel dove alloggiano gli sfortunati turisti è arrivata la telefonata del presidente del consiglio "che secondo quanto è stato riferito ha devoluto, di tasca propria, 500 euro per aiutare la giovane coppia a tornare a casa", sottolinea Il Tempo. Per gli italiani ancora in attesa, invece, piange il telefono.

