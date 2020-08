Mario Draghi al Meeting, Andrea Cafà (Cifa Italia) con l'ex presidente Bce: "Lo sviluppo va programmato con coraggio"

20 agosto 2020 a

a

a

“Davanti all’incertezza del futuro, le parole di Mario Draghi al Meeting di Rimini ci pongono davanti una certezza: che possiamo affrontare le sfide del domani con le competenze necessarie. Solo così costruiremo una società più solida, credibile e competitiva investendo nella formazione per la crescita e il benessere dei nostri giovani e dei lavoratori”. Lo ha detto Andrea Cafà, presidente della confederazione Cifa Italia, commentando l’intervento dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi, alla cerimonia di apertura del Meeting organizzato da Comunione e Liberazione.

“Lo sviluppo non è un fattore spontaneo delle economie, ma si pianifica con interventi programmati e politiche coraggiose e risolutive che solo una classe dirigente preparata è in grado di garantire. L'Italia deve tornare a scommettere sul sistema meritocratico di valutazione delle persone, affinché diventi un modello etico virtuoso che non penalizzi nessuno e valorizzi le straordinarie qualità e le risorse che offre il capitale umano della nostra nazione”, conclude Andrea Cafà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.