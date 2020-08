Giorgia Meloni, nei sondaggi il grande vantaggio nelle Marche: "Di quanto è avanti Acquaroli"

22 agosto 2020 a

I sondaggi attestano Francesco Acquaroli in vantaggio di 7-8 punti su Maurizio Mangialardi, il candidato del centrosinistra. È quanto rivela Il Giorno nell’edizione odierna. Quando manca meno di un mese all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, i numeri sono molto incoraggianti per il centrodestra, anche se è presto per cantar vittoria: i consensi vanno verificati nelle urne. Di certo c’è che Acquaroli parte in vantaggio innanzitutto perché le forze di governo si sono presentate separate: il M5s ha chiuso alla possibilità di qualsiasi accordo con il Pd nelle Marche e così ognuno si presenterà con il proprio candidato. Al di là di questo, il merito del centrodestra è di aver scelto un aspirante governatore serio, al quale Giorgia Meloni ha voluto a tutti i costi concedere la possibilità di prendersi la rivincita che attende da cinque anni. Tra l’altro le Marche sono una regione abbastanza complessa dal punto di vista politico: era considerata una di quelle rosse, almeno fino a quando nelle elezioni politiche del 2018 il M5s non ha ottenuto il 35% in quasi tutto il territorio. In due anni però è successo di tutto e ora i tempi sembrano maturi per una svolta a destra.

