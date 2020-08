Carlo Calenda, il durissimo attacco a Luigi Di Maio: "Il taglio dei parlamentari fatto a cavolo, tagliati tu…"

24 agosto 2020 a

a

a

Carlo Calenda è un fiume in piena contro Luigi Di Maio. Al leader di Azione non va giù la propaganda a suon di cinguettii del ministro degli Esteri che scrive: "Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e a un sistema più efficiente". Immediata infatti la replica di Calenda che sceglie anche lui Twitter: "Un poco di pudore. Vi siete annullati il limite dei due mandati dopo averci rotto le balle per anni sulla vostra 'diversità' e sulla politica come impegno civico a termine. Ma con che faccia vieni a spiegarci la nobiltà di un taglio fatto a cavolo? Tagliati tu, poi ne riparliamo".

"Il problema dei giovani non è dove vanno a ballare....". Calenda a In Onda svela l'inadeguatezza del governo sul coronavirus /Guarda

A sostenere l'ex piddino anche gli utenti che denunciano: "I capisaldi durante le elezioni: Non si va in tv Non facciamo alleanze (e mai col Pd) Massimo due mandati Neanche due anni e li hanno rinnegati tutti, con buona pace della scatoletta di tonno". E ancora, questa volta nello specifico contro Di Maio: "Anche perché nel suo staff alla Farnesina ci sono almeno quattro figure che potrebbero essere accorpate in una sola". Nulla di nuovo sotto il sole, soprattutto se si ricorda che l'ex leader del Movimento 5 Stelle ha piazzato ai piani alti parecchi compagni di scuola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.