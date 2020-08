Giorgia Meloni contro Conte: "Migranti, coronavirus e lockdown, il disastro in 4 mosse"

26 agosto 2020 a

Giorgia Meloni ha provato a riassumere in quattro semplici punti il “circuito dell’ipocrisia” del governo presieduto da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s sull’immigrazione e sul coronavirus. La leader di Fratelli d’Italia nutre il forte sospetto che l’esecutivo stia prendendo in giro tutti su tale questione, che è molto spinosa e sta alimentando tensioni sociali e anche sanitarie non indifferenti. Soprattutto in Sicilia, dove è in atto un durissimo braccio di ferro tra il governo e Nello Musumeci, determinato a chiudere tutti gli hotspot e i centri di accoglienza dell’isola che tanti problemi stanno creando. Ma quali sono le quattro mosse di Conte, Lamorgese e compagni? “Primo - spiega la Meloni con una grafica - incentivano gli sbarchi con sanatorie e porti aperti. Secondo, hotspot stracolmi e fughe di massa con diversi immigrati positivi. Terzo, aumento dei contagi. Quarto, nuove restrizioni, chiusure e lockdown per gli italiani”. Magari quest’ultime arriveranno pure in tempo per far saltare un appuntamento scomodo (per il governo) come le elezioni regionali e il referendum del 20-21 settembre.

