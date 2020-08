Stefano Vignaroli del M5s positivo al coronavirus: "La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me"

27 agosto 2020 a

Il deputato romano del M5s Stefano Vignaroli è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso onorevole, non senza ironie: "La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarantena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi".

“Stessa identica cosa di Zingaretti”. Sallusti, su Briatore il solito linciaggio a comando della sinistra

La positività del grillino sembra quasi un contrappasso per il Movimento e il centrosinistra, che in questi giorni stanno criticando a spron battuto Flavio Briatore e i vip protagonisti della "movida selvaggia" tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Delle due, l'una: o Vignaroli non è stato ligio ai dettami del suo stesso governo e dei tecnici che lo consigliano, oppure la triste verità è che al di là degli eccessi, il virus circola e solo l'aumento dei tamponi sta contribuendo a far emergere la reale misura del contagio. La situazione, dunque, è un po' più complessa di quanto vorrebbero far credere i sostenitori del "al rogo il Billionaire" e del "Dagli al Briatore".

