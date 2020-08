Coronavirus, la deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva: panico nei palazzi della politica

28 agosto 2020 a

a

a

Altro caso di contagio da coronavirus nei palazzi della politica. Dopo il deputato del M5S Stefano Vignaroli, è il turno di Elvira Savino. Anche lei, deputata di Forza Italia, ha trascorso le vacanze in Sardegna. "Cari amici - ha esordito su Facebook -, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento".

Poi il pensiero va ai suoi colleghi azzurri: "Provo anche grande rammarico - prosegue la parlamentare pugliese - per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale. Però - premette - seppure con modalità diverse dal consueto, farò tutto il possibile per dare il mio sostegno e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e del centrodestra". La Savino non può fare a meno di punzecchiare l'attuale governatore della Regione, il piddino Michele Emiliano, "che ha pensato soltanto al suo protagonismo personale". Intanto le Camere hanno dato il via ai tamponi a tappeto per evitare il peggio e smorzare il panico seminato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.