Matteo Salvini e il video con cui sbeffeggia il Pd: festa dell'Unità vuota, "non spingete"

29 agosto 2020 a

a

a

La festa dell'Unità? Un vero e proprio flop per il Pd. Almeno a Stienta, Rovigo, in Veneto. Qui Matteo Salvini rilancia un video dei partecipanti: pochissime persone. Le sedie davanti al gazebo sono praticamente vuote, così come i tavoli. Sicuramente per i dem il distanziamento sociale non è un problema: "Non spingete", se la ride il leader della Lega.

"Qualcuno regali a Zingaretti una calcolatrice". Meloni, il miglior modo per rispondergli: il "cazz***o del Pd" ammutolito sul virus

Stessa scena si è ripetuta a Modena dove a immortalare il declino del Partito democratico è Radio Savana. In questo caso alla festa c'erano giusto quattro signore. Immediato il commento di Radio Savana che ironizza: "Tensioni e malumori alla festa dell'Unità a Modena, code chilometriche e diverse ore di attesa per un tavolo libero: 'Ci scusiamo per il disagio, invitiamo i commensali a tranquillizzarsi. Rispettare il distanziamento, grazie'".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.