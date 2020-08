Pd, clamoroso autogol in Lazio per Nicola Zingaretti: ecco la bandiera scelta dai dem

29 agosto 2020 a

Il Partito democratico non si vergogna di nulla, neppure del simbolo del Pd del Lazio che ha deciso di utilizzare come bandiera una mascherina. Peccato però che l'idea sia venuta da quella Regione, il cui governatore è niente di meno di Nicola Zingaretti, finita nella bufera per le cosiddette "mascherine fantasma". In tanti ancora oggi si chiedono dove siano finiti i soldi della fornitura per far fronte all'emergenza coronavirus mai arrivata. Nonostante questo il Pd preferisce evitare il discorso e lanciare quella che loro definiscono: "La nostra bandiera della responsabilità", dimenticando però che il loro sembra essere un vero autogol.

Video su questo argomento "Fosse comuni? Zingaretti, sul virus prendi lezione da Salvini e Santanchè". Senaldi bombarda il Pd

