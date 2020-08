Giorgia Meloni, i sondaggi di Mannheimer: "Fratelli d'Italia al massimo storico", bomba alla vigilia delle regionali

30 agosto 2020 a

Secondo i sondaggi in mano a Renato Mannheimer, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si avviano a centrare un risultato storico. Per l'esperto di Eumetra, interpellato da Affaritaliani, a fine agosto FdI vola al 17%, picco più alto mai raggiunto, con la Lega di Matteo Salvini in leggero calo al 23%, pur sempre primo partito del panorama nazionale, e Forza Italia di Silvio Berlusconi in risalita costante all'8,5%. In virtù di questi numeri, suggerisce Mannheimer, il centrodestra sale al 48,5% con sei punti di vantaggio sulla coalizione di centrosinistra ferma al 42.



Dall'altra parte della barricata, infatti, né Pd né M5s si avvicinano in grande salute alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre, forse decisiva per la sopravvivenza del governo Conte. I dem guidati dal segretario Nicola Zingaretti sono intorno al 20%, i 5 Stelle si fermano al 17. Male Italia Viva di Matteo Renzi, ormai stabile a un poco incisivo 3%, mentre Sinistra/LeU si ferma al 2%. Sorpresa fuori dai due blocchi: insieme a Carlo Calenda e alla sua Azione al 3%, spicca l'1,5% (in crescita) del Partito comunista di Marco Rizzo. Anche questo, non è un bel segnale per il centrosinistra.

