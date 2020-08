Matteo Salvini, migranti e sbarchi: "Lamorgese allo sbando, vado a processo a testa alta a differenza loro, complici dell'invasione"

31 agosto 2020 a

a

a

"Un governo allo sbando". Matteo Salvini punta il dito su Luciana Lamorgese, ministra degli Interni. Bastano due sue dichiarazioni, rilasciate nel giro di 48 ore. Su sbarchi e migranti in Sicilia, la titolare del Viminale il 28 agosto rassicurava tutti: "Non c'è emergenza". Due giorni dopo, il 30 agosto, cambiava idea: "La situazione è grave".

"Ci siamo rotti i cog***i". Sbarcano i tunisini, "cosa succede davvero a Lampedusa" | Video

Basta l'arrivo di 450 migranti nella notte a Lampedusa a far fare retromarcia al governo, a fronte di una situazione drammatica che va avanti ormai da mesi negli hotspot e nei centri di accoglienza di tutta l'isola? Ovviamente no, e infatti Salvini incalza: "Si smentiscono da un giorno all’altro! C'è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI!". "Per averlo fatto da ministro, io andrò a processo - ricorca ancora il leader della Lega su Twitter, con due post consecutivi -, ma ci vado a testa alta, perché a differenza degli attuali complici dell’invasione, ho difeso piú che ho potuto la mia Patria e la sicurezza dei miei connazionali. E quando torneremo al governo, con la Lega e tutto il centrodestra, vi posso assicurare che i confini saranno BLINDATI!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.