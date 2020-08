Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: il M5s a picco, le cifre che condannano il governo

31 agosto 2020 a

Enrico Mentana è tornato sul La7 con il consueto sondaggio di Swg per il suo Tg. Le rilevazioni di lunedì 31 agosto parlano chiaro: il centrodestra è in netto vantaggio. Una buona notizia a ridosso delle Regionali, che vede Matteo Salvini e la sua Lega al primo posto con un calo del -0,2 che porta il Carroccio, rispetto al 3 di agosto, al 26,3. Subito dopo si piazza il Partito democratico. La forza politica guidata da Nicola Zingaretti raggiunge il 20 per cento, registrando un +0,4. Va peggio al Movimento 5 Stelle che cala passando dal 16,4 al 15,8.

Giorgia Meloni si posiziona poco dopo i grillini: la sua Fratelli d'Italia infatti aumenta del +0,2 fermandosi al 14,4. Cresce anche l'alleato Silvio Berlusconi che, con Forza Italia, tocca quota 6,3 (+0,3 per cento dei consensi). Pari Matteo Renzi e Carlo Calenda. Italia Viva e Azione ottengono il 3,2 con una sostanziale differenza però: Renzi guadagna un +0,1 mentre Calenda lo perde.

