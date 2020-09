Antonio Ingroia, la sparata del candidato sindaco di Campobello di Mazara: "Un modello nazionale"

03 settembre 2020 a

a

a

La notizia è di qualche ora fa: mister Rivoluzione Civile, il fu pm anti-Cav per eccellenza, il candidato premier che nel 2013 si schiantò contro un miserrimo 2% che lo tenne ben lontano dal parlamento, ci riprova. Ma non in pompa magna: Antonio Ingroia si candida a sindaco di Campobello di Mazara, provincia di Trapani, 12mila anime. Senza nulla togliere allo splendido comune, sono ben lontani i tempi in cui ambiva a Palazzo Chigi (anche se era lui l'unico a credere alla scalata). Notizia curiosa che ha destato curiosità e sfottò (contro Ingroia). Sfottò destinati a moltiplicarsi alla luce delle parole dell'ex magistrato, il quale spiega che le elezioni di Campobello di Mazara "hanno valore nazionale". Già, valore nazionale. Nel dettaglio spiega che il comune può diventare "un modello nazionale", nel nome del "cambiamento". E ancora una volta, senza nulla togliere al comune, trattasi di discreta farneticazione. Ma Ingroia, come sempre, tira dritto per la sua strada: "Cambiare Campobello può diventare un modello nazionale. Il modello di una politica virtuosa". Già, in fondo in fondo continua a coltivare magniloquenti ambizioni politiche. Destinate ad essere coltivate all'infinito...

A Ingoria un'umiliazione non è bastata: roba da non credere, ecco dove si candida

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.