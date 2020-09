Giuseppe Conte, sondaggio Termometro Politico: "Fiducia e consenso crollati", con lui solo il 41,1% degli italiani

04 settembre 2020 a

La narrativa filo-governativa si è sempre vantata dei sondaggi su Giuseppe Conte, che durante il lockdown avrebbe superato il 60% nel gradimento degli italiani. L’ultima rilevazione di Termometro Politico riporta però sulla terra il premier, che in realtà non gode poi di tutta questa fiducia: segno dei tempi che stanno cambiando rapidamente, non a caso l’esecutivo si è indebolito negli ultimi mesi e rischia addirittura di implodere in caso di disastri sulla riapertura delle scuole ed alle elezioni regionali. “A differenza di quello che hanno rilevato altri siti - ha dichiarato Gianluca Borrelli a Coffee Break su La7 - noi in realtà non vediamo questo grande consenso nei confronti di Conte. Era salito durante il lockdown, ma adesso non supera il 42%”. In questo senso i numeri parlano chiaro: solo il 41,4% ha fiducia nel premier (il 20,6% molta, il 20,8% abbastanza), mentre il 57,9% non crede in lui (“per nulla” è stata la risposta del 49,2% degli intervistati). Non c’era mai stato un sondaggio così nettamente negativo per Conte, che inizia a stare sulle balle a quasi 6 italiani su 10: a Palazzo Chigi iniziano a sudare freddo dopo questi numeri.

Un sondaggio lunare e i complimenti per la gestione-Covid: Travalgio Travaglio perde la faccia per Conte

