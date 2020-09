Antonio Maria Rinaldi sfotte la De Micheli: "Quando arrivi sullo Stretto di Messina e non trovi la ciclabile". Video-sfottò

04 settembre 2020 a

"Quando arrivi sullo stretto di Messina e non trovi la ciclabile...". Antonio Maria Rinaldi fa sua la battuta di Radio Savana, account Twitter molto seguito dai sovranisti d'Italia, per sfottere Paola De Micheli. La ministra Pd dei Trasporti nelle ultime ore è diventata lo zimbello del centrodestra (e non solo) per l'idea di una pista ciclabile sul ponte di Messina. Addirittura il suo predecessore Danilo Toninelli, grillino messo letteralmente in croce per le gaffe e le uscite social (e di fatto "condannato" dalle vicende legate a un altro ponte, il ben più tragico Ponte Morandi di Genova) si è sentito in diritto di alzare al testa e ironizzare: "Poi si sale su un mulo?".

Il video di Rinaldi, europarlamentare della Lega con il gusto per lo sfottò, va però oltre: l'uomo che in biciletta affronta le onde, rischiando l'osso del collo, è il video (satirico) che fotografa al meglio la situazione di un governo sospeso tra la tragedia politica e la macchietta da avanspettacolo.

