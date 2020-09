Guido Crosetto, sfottò a Paola De Micheli: "Tav, anni di guerriglie e bastava una pista ciclabile"

04 settembre 2020 a

Non può esimersi, Guido Crosetto, dallo scoccare una ironica frecciata contro Paola De Micheli, ministro Pd a Infrastrutture e Trasporti che si è prestata alla più bislacca delle proposte: una pista ciclabile sullo stretto di Messina. Idea che ha suscitato perplessità e ironie che hanno riunito l'intero arco parlamentari, si pensi che anche dal Pd si è levato un inevitabile coro di critiche. Alle quali, come detto, ha preso parte con sarcasmo anche Crosetto, su Twitter, dove ha cinguettato: "Anni di discussioni, scontro, battaglie ideologiche, guerriglia, sulla Tav, quando sarebbe bastata una piccola modifica che aggiungesse la corsa per le biciclette!", conclude sornione, aggiungendo un'emoticon con occhiolino strizzato. Insomma, dallo stretto di Messina alla Tav: basta una pista ciclabile...

