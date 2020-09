Rosa Capuozzo passa dal M5s alla Lega: devastato il comitato elettorale, "solo una coincidenza?"

05 settembre 2020 a

Passa dal Movimento 5 Stelle alla Lega e viene insultata. È successo a Rosa Capuozzo, primo sindaco eletto con i grillini in Campania, ora candidata al Consiglio regionale con il Carroccio. Questa mattina, sabato 5 settembre, la leghista si è ritrovata la saracinesca del comitato elettorale tutta vandalizzata. A raccontare quanto accaduto, con tanto di foto disgustose, è lei stessa in un post su Facebook: "Un atto intimidatorio che arriva alla vigilia dell'evento che vedrà il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Stefano Caldoro, incontrare inseme a me la città di Quarto".

E ancora: "È inaccettabile che si debbano subire azioni violente solo perché si decide di intraprendere un determinato percorso politico. Si possono non condividere determinate scelte, non si può incontrare il gradimento dell’intero elettorato, ma questo non autorizza a sfasciare saracinesche, rompere o imbrattare manifesti e targhe. Siamo tutti donne e uomini liberi, ma se questo è il clima con cui affrontiamo le prossime settimane di campagna elettorale, credo che questa non sia democrazia”. Poi l'amara conclusione: "Sarà un coincidenza, probabilmente, - dice la candidata in merito alla sua uscita dal Movimento -, ma che lascia parecchio sgomenti".

