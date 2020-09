Marina Berlusconi contro Carlo De Benedetti: "Le frasi contro mio padre? Uomo in disarmo, merita solo commiserazione"

04 settembre 2020 a

Durissimo scontro tra i Berlusconi e Carlo De Benedetti. La figlia del Cav, Marina Berlusconi, si scaglia contro l'editore di Domani ed ex patron di Repubblica, definendo le sue parole quelle di "un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari". L'ingegnere, qualche ora prima, a proposito del ricovero per coronavirus del Cav, suo storico rivale imprenditoriale e politico, aveva commentato con inconcepibile dose di veleno dal "Festival della Tv" di Dogliani: "Gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese", definendolo poi "un grande imbroglione". Frasi inaudite che secondo Marina, presidente Fininvest, "non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione".

