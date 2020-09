Teresa Bellanova "indegna", Matteo Renzi contro Salvini: "Vediamo di farlo restare a casa"

07 settembre 2020 a

a

a

"Indegna". Così Matteo Salvini ha definito Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura in quota Italia Viva. La sua sanatoria per i migranti braccianti irregolari è stata un flop e per questo il leader della Lega ha promesso agli elettori della Puglia e di tutta Italia di "mandarla a casa" al più presto. Parole che non sono piaciute ai "big" di IV, da Igor Scalfarotto (candidato governatore proprio in Puglia, regione della ministra) a Gennaro Migliore. Ma è Matteo Renzi a rispondere a Salvini con i toni più duri.





La Bellanova e la foto davanti alla sua "umile dimora". Travolta di insulti: "Potresti ospitare 1.000 clandestini", Eccola | Guarda

"Se solo Salvini comprendesse il senso della parola dignità si scuserebbe con Teresa e con la sua storia. Nel frattempo, comunque, a casa è andato lui: adesso vediamo di farcelo restare". Lezioni di stile da sinistra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.