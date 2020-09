Beppe Grillo denunciato da un giornalista di Dritto e rovescio: "Mi ha buttato giù dalle scale"

07 settembre 2020 a

"Beppe Grillo mi ha aggredito". A fare questa rivelazione shock è Francesco Selvi, giornalista per la trasmissione Diritto e Rovescio di Rete 4 di Paolo Del Debbio. Secondo quanto denunciato da Selvi, l'aggressione è avvenuta in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Mentre lui cercava di fare delle domande - con il cellulare acceso - al comico genovese e fondatore del Movimento, Grillo prima ha tentato di strappargli il telefono dalle mani, poi lo ha spinto con forza, facendolo cadere da una scala.

Il risultato? Un trauma distorsivo a un ginocchio, giudicato guaribile in cinque giorni. A darne notizia è stato Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana (Ast): "Gli organismi dirigenti dell'Ast si stringono solidali e indignati al collega - ha fatto sapere attraverso una nota - Non è tollerabile che un personaggio impegnato in maniera diretta o indiretta in politica, quindi un uomo pubblico a tutti gli effetti, reagisca in maniera violenta davanti a un giornalista che sta solo esercitando la sua professione".

