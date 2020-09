Matteo Salvini aggredito a Pontassieve da "un'antifascista congolese": strappati rosario e camicia

09 settembre 2020 a

Matteo Salvini vittima di una vera e propria aggressione ritrovandosi con la camicia strappata e catenina col rosario danneggiata. Tutto è accaduto a Pontassieve, dove il leader del Lega è per la campagna elettorale per le regionali in Toscana, a sostegno del candidato del centrodestra, la leghista Susanna Ceccardi. A segnalare l'aggressione è stato l'ex sottosegretario Guglielmo Picchi su Twitter: "Salvini aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici". Secondo quanto riporta Repubblica Firenze, la donna che ha avvicinato il leader della Lega sarebbe una congolese di 20 anni (circostanza confermata da Messaggero e Repubblica). Pronto l'intervento degli agenti di polizia presenti sul posto hanno fermato la giovane donna che, secondo la Digos, scrive il Giornale. era "in stato di alterazione". La donna lavora al Comune di Pontassieve con un progetto di servizio civile e stava tornando dall'ufficio quando ha incrociato per strada proprio Salvini.

