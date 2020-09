Silvio Berlusconi, telefonata alla Camera: "Il coronavirus è terrificante, la peggiore esperienza della mia vita"

09 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi sta meglio. Il leader di Forza Italia, da giorni ricoverato per coronavirus, ne approfitta per raggiunge la riunione del gruppo parlamentare azzurro alla Camera con una telefonata. "È la peggiore esperienza della mia vita - ha ribadito -. È un virus terrificante, che non auguro a nessuno. Ora mi sento meglio, oggi è un momento di particolare benessere". La voce dal letto dell'ospedale San Raffaele di Milano - raccontano alcuni presenti - è calma, ma un po' stanca. L'ex premier racconta di aver avuto "dolori dappertutto e tosse".

Poi la raccomandazione: "State attenti a tutto e mettete le mascherine". Parole, quelle del Cavaliere, che sono arrivate subito dopo una vera e propria standing ovation. "Vogliamo esprimere un corale e affettuoso abbraccio al Presidente Berlusconi che - ha detto Mariastella Gelmini nel suo intervento - sta affrontando, con la consueta grinta e con straordinario coraggio, la battaglia contro il Covid. Sappiamo che il Presidente ha già sconfitto molti nemici e che metterà a tappeto anche questo subdolo avversario. Le notizie che il professor Zangrillo e l’equipe del San Raffaele ci stanno dando sono confortanti".

