Nicola Zingaretti contro Roberto Saviano: "Pd vapore acqueo? Chi insulta ha finito gli argomenti"

Un duro botta e risposta quello che c'è stato tra lo scrittore Roberto Saviano e il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. In un'intervista alla Stampa, infatti, Saviano ha criticato fortemente il Pd, definendolo "vapore acqueo" e poi ha indirizzato una stoccata a Zingaretti: "Cammina rasente i muri per non essere notato". Le sue parole sono arrivate dopo la scelta della direzione dem di votare sì al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. "Il Pd potrebbe votare no, forse, magari... non credono in niente. Una cosa vale l’altra", ha commentato lo scrittore, che invece ha ribadito il suo no: "Voterò convintamente No. E il mio sarà un voto contro questa classe dirigente". E alla domanda sulla possibilità che il Pd sia succube del Movimento, Saviano ha risposto che in realtà il Pd è succube di una "gravissima mancanza di identità politica. Non ha una posizione chiara sulle questioni più rilevanti".

Non si è fatta attendere la replica di Zingaretti. Intervistato da Skytg24, il segretario ha detto che chi insulta ha finito gli argomenti: "Decine di migliaia di donne e di uomini che stanno difendendo la democrazia italiana contro le destre di Salvini e Meloni meritano rispetto e hanno il rispetto degli italiani. Il Pd, in molte Regioni, forse risulterà il primo partito politico italiano".

