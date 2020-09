Giancarlo Giorgetti vota no al referendum contro la linea di Salvini: "Sarebbe un favore a un governo inadeguato"

12 settembre 2020 a

«Al referendum voterò convintamente no». Giancarlo Giorgetti prende le distanze dalla linea del suo partito, la Lega, e dalle indicazioni di Matteo Salvini e in un comizio a Vittuone, in provincia di Milano, annuncia il suo voto contrario. «Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile. Tagliare del 40% i parlamentari», ha spiegato Giorgetti alla presenza del governatore lombardo Attilio Fontana «darebbe un potere senza limite alle segreterie di partito, limitando molto la volontà popolare. È una deriva da evitare con forza. Sarebbe un favore ad un governo inadeguato. Anche per questo che voterò No»

