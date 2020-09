Matteo Salvini a Matera, la foto simbolo dal comizio: il leghista nero contro l'invasione dei migranti

12 settembre 2020 a

Piazze piene per Matteo Salvini. Dopo il tour elettorale in Campania per le regionali, il leader della Lega è "planato" anche a Matera, nella vicina Basilicata, dove il 20 e 21 settembre si voterà invece per eleggere il sindaco. L'ex ministro degli Interni, su Twitter, come suo costume condivide le foto del bagno di folla festoso che lo accompagna da Nord a Sud. Volti sorridenti, giovani e meno giovani, che il Capitano spesso e volentieri ha gioco facile nel contrapporre al drappello di contestatori irriducibili la cui unica missione è quella di disturbare i comizi del "nemico".

E che la piazza leghista sia diversa, lo testimonia anche una foto-simbolo di un ragazzo di colore con palloncino blu e maglietta "Processate anche me". Si parla di immigrazione e sbarchi, e Salvini gongola: "Bellissima, grazie! Meno 21 al mio processo a Catania, so che tanti di voi saranno con me, grazie per tutto il vostro affetto".

