Matteo Salvini, il video con le facce dei contestatori in piazza: "Fastidioso rumore di fondo, sono pochi e si divertono con poco"

Mette i contestatori alla berlina, Matteo Salvini. Stanco dei manipoli di anti-leghisti che puntualmente, in modo più o meno violento, intervengono ai comizi elettorali del Carroccio con l'obiettivo di non far parlare il segretario ("Tirano sedie, strappano il rosario...", ha sintetizzato sabato sera dal palco di Bari l'ex ministro degli Interni), su Twitter il Capitano ha condiviso un video irridente, sempre dalla Puglia.

Video su questo argomento "Eccoli, gli amichetti di De Luca". Contestano Salvini? Lui li asfalta: "Non hanno una mazza da fare, solo..."

"Quando sentite qualche fastidioso rumore di fondo nei comizi ecco i responsabili". "Sono pochi - scrive ancora Salvini - ma rumorosi, poveretti: si divertono con poco. Sorridiamo! La migliore risposta sarà il risultato del 20 e 21 settembre, anche in Puglia!".

