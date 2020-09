Giorgia Meloni sul referendum del taglio ai parlamentari: "Sta prendendo piede il 'no', sarebbe una cosa incredibile"

13 settembre 2020 a

Il taglio dei parlamentari non è solo il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Ad oggi il referendum rappresenta una vera e propria prova del nove per la tenuta di un esecutivo, quello giallorosso, parecchio minato. Eppure, nonostante il "sì" sia dato per scontato, i grillini farebbero meglio a evitare di cantare vittoria. Il monito arriva da niente di meno di Giorgia Meloni: "Addirittura - esordisce - mi pare che stia prendendo piede il ’no' al referendum, che sarebbe una cosa incredibile. Io sono per il ’si, abbiamo sostenuto la legge e penso che il 99% degli italiani, sulla carta, sia favorevole al taglio dei parlamentari. Però l’idea che magari la vittoria del ’nò possa creare un sommovimento nel governo, rischia di avere la meglio".

Poi la leader di Fratelli d'Italia, in visita a Trani, rivolge anche un pensiero alle Regionali del 20-21 settembre: "Non penso che ci si possa sempre girare dall’altra parte di fronte a quello che vuole la gente, perchè la democrazia alla fine è corrispondenza tra quello che vogliono i cittadini e quello che fa la politica".

