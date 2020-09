Daniela Santanchè contro Paola Taverna e Giancarlo Cancelleri: "Scuola nel caos e loro ballano, immagini che si commentano da sole"

15 settembre 2020 a

Un video imbarazzante, patetico, fuori luogo, goffo. Roba da grillini. Nelle immagini, ecco Paola Taverna e Giancarlo Cancelleri, rispettivamente vicepresidente del Senato e viceministro dei Trasporti. I due si trovano all'interno di un auto e ballano, scatenati, goffi, irrispettosi sulle note di Don't stop me now dei Queen. Irrispettosi perché? Perché, per esempio, il video è filtrato nel giorno della ripartenza delle scuole, simbolo del disastro M5s firmato Lucia Azzolina, tra alunni in ginocchio, professori che latitano e banchi che non arrivano. Già, ballano. E contro la Taverna e Cancelleri punta il dito Daniela Santanchè. Lo fa rilanciando il video in questione, con la didascalia: "Scuole nel caos, le imprese chiudono. E i 5 Stelle cantano". Dunque, la pitonessa aggiunge di suo pugno in un cinguettio su Twitter: "L'Italia è in ginocchio, piegata dall'incompetenza di questo governo, e mentre i disoccupati continuano a salire il vicepresidente del Senato, Taverna, e il viceministro dei Trasporti, Cancelleri, cantano. Immagini che si commentano da sole", conclude la Santanchè. Difficile, anzi difficilissimo, darle torto...

