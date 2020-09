Pier Luigi Bersani a L'aria che tira: "Chi è davvero Silvio Berlusconi", spazzate via le balle di Travaglio e sinistra

17 settembre 2020 a

a

a

Parla il presunto smacchiatore di giaguari, Pier Luigi Bersani, il segretario Pd della storica non-vittoria. Il giaguaro da smacchiare, ovviamente, era Silvio Berlusconi. Lo smacchiato fu Bersani. Ma questa è storia. Giorni che in un certo senso Pier Luigi sembra rimpiangere. Ed è quanto emerge da un suo intervento a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove l'attuale esponente di Articolo Uno si lascia andare a riflessioni toccanti sul rivale di sempre, sul Cav, il leader di Forza Italia. "Non riesco a considerare Berlusconi uno statista, è un arcitaliano un po' nella caricatura che si è fatto gli affari suoi", premette. Poi, però, come detto si scioglie: "Berlusconi esprime generosità, simpatia, si è fatto gli affari suoi trasmettendo generosità, quindi alla fine puoi essergli avversario ma volergli male è impossibile. Quindi gli faccio gli auguri di cuore, lo chiamerò", conclude. E Marco Travaglio che dice?

"La strana parabola di un figlio dell'apparato". Indiscreto: ecco chi c'è davvero dietro al ministro Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.