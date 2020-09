Matteo Salvini, spalla ko per troppie selfie: "Ho preso tre Muscoril", infortunio dopo il comizio

17 settembre 2020 a

Il più impensabile degli infortuni per Matteo Salvini, in piena campagna elettorale: troppi selfie e si ritrova con la spalla dolorante. Tutto vero, lo conferma il diretto interessato, stando a quanto rivela il Corriere della Sera. Infatti ieri, mercoledì 16 settembre, il leader della Lega ha passato l'intero giorno, tra un comizio e l'altro, con il braccio sinistro disteso lungo il corpo. E perché mai? Il forte dolore alla spalla a causa dell'indigestione di selfie: "Ho preso tre Muscoril", ha rivelato Salvini. L'ipotesi delle troppe fotografie è stata rilanciata dal suo staff, che ha ricordato come per ogni scatto debba alzare il braccio. Ma è cosa nota, Salvini non rinuncerà mai ai selfie con i suoi fan: al termine di ogni comizio il rituale, la lunga fila di persone che vogliono scattare una foto con l'ex ministro. E lui che cerca di non deludere nessuno.

