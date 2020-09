Matteo Salvini contro Nicola Zingaretti: "Noi ci occupiamo di tasse e lavoro. Sapete qual è l'obiettivo del Pd?"

18 settembre 2020 a

Le priorità dei compagni? Il punto primo del programma del Pd? Presto detto: far diventare la Lega secondo partito. Che poi, certo, è ovvio, scontato: è necessario per governare, a livello nazionale o regionale. Ma resta peculiare il fatto che "far diventare la Lega secondo partito" sia un obiettivo dichiarato. E contro questa "peculiarità", sui social, punta il dito Matteo Salvini, il quale scrive: "Mentre la Lega si occupa di scuola, tasse e lavoro, questi sono i grandi obiettivi di Zingaretti e del Pd...", dunque faccina che ride a crepapelle. In calce, un meme col faccione di Nicola Zingaretti e citazione del segretario: "Far diventare la Lega secondo partito è un obiettivo. Sarebbe un altro passo in avanti nella costruzione di una prospettiva poalitica per il nostro paese", afferma Zinga. Già, le priorità...

