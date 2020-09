Veneto, gli exit poll: Luca Zaia a valanga. Regionali, Pd travolto. La vera sfida è tra il governatore e la Lega

21 settembre 2020 a

Il governatore Luca Zaia a valanga in Veneto alle Regionali i primi exit poll indicano il leghista oltre il 70%, con gli avversari staccatissimi: Arturo Lorenzoni, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e Daniela Sbrollini di Italia Viva. Non c'è mai stata partita in regione, feudo della Lega, e la vera sfida sarà nel verificare quale sarà il distacco tra la Lista Zaia e la lista "ufficiale" della Lega. In ogni caso, il margine sembra talmente clamoroso da prefigurare un trionfo anche personale del Doge: la forchetta di Zaia è tra il 72 e il 76%, il dem Lorenzoni tra 16 e 20%, residuali gli altri: Cappelletti tra 3 e 5%, Antonio Guadagnanini del Partito del Veneto intorno al 2%, non pervenuta la renziana.

