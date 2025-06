Pd, la consigliera di Certaldo insulta gli italiani: "Analfabeti e fasci"

La sinistra non sa perdere. La sconfitta del referendum ha visto il Partito democratico passare all'attacco. Invece del mea culpa, Elly Schlein ha preso di mira Giorgia Meloni arrivando a dire che ha vinto le elezioni solo perché non ha governato in pandemia. Ma c'è chi, tra i dem, si è spinto oltre. È il caso di una consigliera comunale di Certaldo, comune nel fiorentino. A denunciare per prima il fattaccio, la leghista Susanna Ceccardi. "'Popolo di fasci e analfabeti’: con queste parole una consigliera comunale del Pd di Certaldo, in provincia di Firenze, ha insultato via social milioni di italiani, colpevoli – a suo dire – di non essersi recati alle urne per votare ai referendum", spiega quanto accaduto l'europarlamentare. Ceccardi parla di "un commento gravissimo e inaccettabile, ancor più perché arriva da un’esponente delle istituzioni. La decisione di non andare a votare, liberamente presa dalla grande maggioranza degli italiani, è una scelta legittima che merita rispetto, non disprezzo".

Insomma, "il Partito Democratico ha il dovere di dissociarsi pubblicamente da queste parole e di prendere provvedimenti: offendere chi non vota come si vorrebbe è pratica degna dei peggiori regimi, difendere la libertà di scelta è democrazia". E al Carroccio, così come all'indignazione della lista civica Più Certaldo, hanno risposto i dem. Una replica peggiore del buco.

In difesa della consigliera sono infatti intervenuti Lorenzo Calvetti, segretario del Pd diCertaldo ed Elia Bracali, capogruppo dem in consiglio comunale: "Quelle riportate sul proprio profilo privato di Instagram da una consigliera del Partito Democratico di Certaldo sono state parole espresse a titolo personale e impropriamente condivise da altri. Parole indubbiamente incaute da parte di chi ricopre un incarico pubblico e rappresenta il nostro partito – hanno detto –. Non serva a giustificarla l’inesperienza, semmai la passione per la politica e l’attaccamento a temi identitari che talvolta possono portare a travisarne il senso fino ad oltrepassarne il confine".