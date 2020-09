Dario Stefano? "Il senatore Pd non sa votare, nell'urna la tessera elettorale". E giù insulti, ma... tutta la verità su questa foto

21 settembre 2020 a

La foto di Dario Stefano, senatore Pd, che imbuca la sua tessera elettorale, e non la scheda, nell'urna è diventata in poco tempo virale. Ma come, non sa neppure votare? Questo il refrain. Ma non era così. Si scopre infatti - lo segnala Open - che si trattava di "una foto di cortesia". Insomma, il senatore democratico si era messo in posa per i fotografi dopo aver già imbucato la scheda "vera" (e lo testimoniano altre foto che lo ritraggono nel momento in cui inseriva il foglio del referendum colorato in blu). Insomma, un piccolo caso subito smontato (e che però, a Stefano, è costato un diluvio di sfottò e insulti a tempo record).

