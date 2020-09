Matteo Salvini, bomba di Mentana: "Vittoria in Toscana?", il gesto "rivelatore" di Salvini

21 settembre 2020 a

“Se Matteo Salvini va via dalla sede della Lega, vuol dire che ha vinto in Toscana”. L’invito di Enrico Mentana racconta quello che potrebbe essere il segnale decisivo sulla sfida elettorale tra Susanna Ceccardi ed Eugenio Giani. Quest’ultimo è dato avanti di tre punti dagli exit poll, ma tutto può ancora succedere: stando alle indiscrezioni raccolte dal Tg La7, nel caso in cui la Lega dovesse riuscire a far crollare il fortino rosso, allora il segretario Salvini partirebbe immediatamente alla volta della Toscana per festeggiare. “Non abbiamo certezze - ha commentato Mentana - la differenza tra la vittoria clamorosa e la sconfitta bruciante è tutta in quei pochi punti che sembrano separare i due candidati”. Di certo c’è che il centrosinistra parlerebbe di trionfo, dimenticando che prima di questa tornata elettorale nella rossa Toscana vinceva sempre con scarti enormi: segno che qualcosa è cambiato, ma non abbastanza da far cadere i fortini della sinistra.

